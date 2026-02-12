ثنائية التعاون تدشن أهداف ميتي

احتاج الإيفواري ياكو ميتي، مهاجم فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى 10 مشاركاتٍ قبل افتتاح سجلّه التهديفي على الملاعب السعودية، لكن البداية جاءت مزدوجة مانحةً الفريق فوزًا غاب تسع جولات أدى سوء النتائج فيها إلى إقالة المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا.

وأحرز ميتي هدفَي الفوز 2ـ1 على التعاون، الخميس، ضمن الجولة الـ 22، في أول مباراةٍ للفريق تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي، مدربه الجديد.

ولعِب الإيفواري، البالغ من العمر 30 عامًا، تسع مبارياتٍ أخرى الموسم الجاري، وعجز عن إحراز أي هدف، فيما غيّبته إصابةٌ عن باقي المواجهات.

وفي المشاركة العاشرة، بدأ لقاء التعاون، في خميس مشيط، وهزّ الشباك في الدقيقتين 34 و82 مفتتحًا أهدافه مع ضمك، الذي ضمّه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية من كارديف سيتي، المنتمي إلى دوري «ليج وان» الإنجليزي.

وانتصر ضمك للمرة الثانية فقط الموسم الجاري، والأولى خلال عام 2026.