بثنائية الأخدود.. الحزم يكرر انتصار الدور الأول

كرر فريق الحزم الأول لكرة القدم سيناريو انتصاره في الدور الأول أمام الأخدود عندما تغلب عليه مجددًا 2-1 ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، الخميس.

وتقدم الأخدود أولًا عن طريق الألماني جوخان جول عند الدقيقة «18» قبل أن يقلب الفريق القصيمي الطاولة بهدفي عبد العزيز الضويحي «24» والسوري عمر السومة «83».

وشهدت المباراة تلقي إبراهيم عشي لاعب الأخدود البطاقة الحمراء عند الدقيقة «90+2».

وبهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة من 6 انتصارات ومثلها تعادلات مقابل 9 هزائم، فيما تجمد الأخدود عند النقطة 10 بعد فوزين و4 تعادلات مقابل 15 هزيمة.

ويلاقي الحزم نظيره النصر السبت المقبل على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ23، بينما يواجه الأخدود منافسه القادسية الجمعة لحساب المرحلة ذاتها على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وانتهت نتيجة الدور الأول بفوز الحزم 2-1 في تكرار لما فعله الخميس.