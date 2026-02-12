رضا يدشن مشاركة السعودية في الأولمبياد الشتوي

أنهى راكان رضا، لاعب المنتخب السعودي للتزلج الريفي، الخميس، جاهزيته للمشاركة في منافسات التزلج الريفي، عند الـ01:30 من ظهر الجمعة بتوقيت السعودية على مضمار لاجو دي تيسيرو شمال إيطاليا ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو ـ كورتينا 2026.

وأجرى راكان الذي يشارك في الأولمبياد الشتوي للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، تدريباته على مسار المنافسة، وهو الذي قد دخل في معسكرات تدريبية في إيطاليا والبوسنة، شملت حصصًا فنية لرفع الجاهزية، وتمارين مكثفة لسباق 10 كيلومترات بنظام الانطلاق الفردي (Free Technique)، إلى جانب جلسات الاستشفاء واختبارات المعدات، ضمن البرنامج الإعدادي المعتمد من الجهاز الفني.

وتعتمد منافسات التزلج الريفي (كروس كانتري)، على التحمل واللياقة العالية، حيث يتنقل الرياضي لمسافات طويلة على مسارات متنوعة التضاريس.