آل نصفان إلى نصف نهائي محترفي الإسكواش

تأهل السعودي محمد آل نصفان، الخميس، إلى الدور نصف النهائي لبطولة محترفي الإسكواش PSA 3K، التي تستضيفها الرياض حتى 14 فبراير الجاري على ملاعب نادي فالكون، بمشاركة 16 لاعبًا، يُمثِّلون خمس دولٍ، هي مصر، والكويت، وعُمان، وكندا، والمملكة العربية السعودية، البلد المستضيف. وبدأ اللاعب مشواره في دور الـ 16 حيث تغلَّب على المصري مؤمن حلمي 3ـ0، ليواجه المصري الآخر عبد الرحمن مصطفى، ويتغلَّب عليه 3ـ1 في مباراةٍ مثيرةٍ، استمرت نحو ساعةٍ ونصف الساعة. وكانت البطولة، التي تأتي ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، وتستضيفها السعودية للمرة الأولى، انطلقت بمواجهات دور الـ 16، والدور ربع النهائي، وشهدت تنافسًا مثيرًا بين المشاركين، وحضورًا رائعًا، استمتع بمباريات اليوم الأول منها. وتستكمل، الجمعة، منافسات البطولة بمواجهات نصف النهائي حيث يلتقي محمد آل نصفان الكويتي سيف هيكل، فيما يواجه المصري كريم بدوي الكويتي بدر المغربي.