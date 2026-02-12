مي الهلابي: سابقة تنظيمية تنتظر آسيا 17

أكدت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، أن السعودية تمضي وفق خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة لضمان تقديم نسخة متميزة، مشيرةً إلى أن استضافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا شكّلت تجربة تشغيلية مهمة أسهمت في رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات.

وقالت الهلابي، الأربعاء، على هامش سحب قرعة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا التي تستضيفها جدة: «اللجنة المحلية المنظمة تعمل بالتكامل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تحويل بطولة تحت 17 عامًا من بطولة رياضية تقليدية إلى مهرجان رياضي مجتمعي، يتضمن برامج تفاعلية ومبادرات تطوعية وفعاليات جماهيرية موجهة للعائلات والشباب، بما يعزز الأثر المجتمعي للبطولة».

وأفادت الهلابي أن النسخة المقبلة ستشهد تطبيق نظام تنظيمي جديد للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ تُلعب المنافسات ضمن احتفالية كروية موحّدة على أربعة ملاعب داخل حرم مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بما يعزز تكامل العمليات التشغيلية ويوفر تجربة جماهيرية متكاملة في موقع واحد.

وقالت: «هذا النموذج يُمثل الحلة الجديدة للبطولة، في صيغة حديثة تُحاكي أفضل الممارسات العالمية في بطولات الفئات السنية، وتحول المنافسات إلى مهرجان رياضي متواصل يجمع المباريات والفعاليات المصاحبة في بيئة تنظيمية موحدة».

وبيّنت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 أن استضافة البطولة في جدة تمثل محطة مهمة ضمن مسار الاستعداد المتدرج لاستضافة كأس آسيا 2027 السعودية، مشيرةً إلى أن كل بطولة تحتضنها السعودية تُسهم في ترسيخ معايير تنظيمية عالمية، وتعكس مكانتها المتنامية على خارطة الأحداث الرياضية القارية والدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وسُحبت الأربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور العاصمة الماليزية قرعة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026 السعودية، وأسفرت عن توزيع المنتخبات الـ«16» المشاركة على أربع مجموعات، وذلك استعدادًا لانطلاق البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل.

وجاء المنتخب السعودي تحت «17» عامًا، مستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار، وضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين، وقطر، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا، واليمن، وفيتنام، والإمارات، وجاءت في المجموعة الرابعة منتخبات أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وكوريا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر.