مع ضمك.. كاريلي يصلح البدايات

خالف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي انطلاقتَيه مع فريقَي الوحدة والاتحاد عندما قاد ضمك إلى الفوز 2ـ1 على التعاون، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

واستعان نادي ضمك بكاريلي بعد إقالة المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا بسبب سوء النتائج، وتحقيق فوزٍ وحيدٍ خلال الجولات الـ 20 الماضية.

ومن المباراة الأولى، انتصر البرازيلي، الذي قاد الوحدة في 2018 والاتحاد في 2020 و2021. ومنحه الفوز مع الفريق الجنوبي بدايةً سعيدةً، ومختلفةً لمحطته الثالثة في الملاعب السعودية.

واستهلَّ كاريلي مهمة الوحدة بالتعادل سلبًا مع الحزم ضمن باكورة جولات موسم 2018ـ2019.

وعندما استعان به الاتحاد، في فبراير 2020، خسِر المباراة الأولى 0ـ1 من الهلال، لحساب الجولة الـ 19 من موسم 2019ـ2020.

ورفع ضمك عدد نقاطه إلى 15، وبقِي في المركز الـ 15، متقدمًا بفارق ثلاث نقاطٍ على الرياض، صاحب المركز الـ 16، أول مراكز مثلَّث الهبوط إلى الدرجة الأولى.