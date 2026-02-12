جوارديولا: التوقف النادر يريح لاعبي

يأمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يساهم حصول فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم على توقف نادر بدون مباريات منتصف الأسبوعين المقبلين، في إنعاش لاعبيه «المرهقين» قبل المنعطف الأخير من سباق لقب الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز على فولهام 3-0 الأربعاء.

وقلّص سيتي الفارق مع المتصدر أرسنال إلى ثلاث نقاط، قبل مباراة الأخير أمام مضيفه برنتفورد الخميس.

وسجّل الغاني أنطوان سيمينيو ونيكو أورايلي والنرويجي إرلينج هالاند ثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة في الشوط الأول، ليبني سيتي على الزخم الذي اكتسبه من عودته الدراماتيكية المتأخرة للفوز على ليفربول الأحد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحافية الخميس: «واحدة من أفضل المباريات الموسم الجاري، خاصة بعد أنفيلد في مباراة مهمة ومؤثرة عاطفيًا.. دائمًا ما تكون المواجهة التالية صعبة. كنا محظوظين لأننا خضناها على ملعبنا».

وأراح جوارديولا هالاند بين الشوطين، كما أخرج البرتغالي برناردو سيلفا والإسباني رودري في بداية الشوط الثاني.

ولا يزال سيتي منافسًا في أربع بطولات، لكن بعد زيارة سالفورد من الدرجة الرابعة في كأس إنجلترا السبت، سيحصل على منتصف أسبوعين خاليين من المباريات للاستعداد لمواجهتي نيوكاسل وليدز في الدوري قبل نهاية الشهر.

وأوضح المدرب الإسباني :«كان برناردو مرهقًا، ورودري كان مرهقًا. لم يفقد رودري أي كرة في الشوط الأول ثم فقد عشر كرات في الشوط الثاني».

وتابع «لدينا مباراة سالفورد ثم نحتاج إلى ألا نرى بعضنا وأن نرتاح. لدينا جدول مباريات صعب للغاية، مثل أرسنال، وسنحظى بأسبوع منتصف خال من المباريات».

وختم «لقد كان الأمر صعبًا جدًا مع الكثير من الإصابات. مباراة سالفورد ثم نحتاج إلى يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام من الراحة».