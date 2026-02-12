دونيس: مواجهة الرياض صعبة.. وتغيير المدرب يزيد التحدي

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة فريقه أمام الرياض ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، السبت، مشيرًا إلى أن تغيير الجهاز الفني في الرياض يفرض تحدياتٍ إضافيةً.

وقال المدرب اليوناني: «سنلعب المباراة بالنهج نفسه بعد تحليلٍ دقيقٍ للمنافس، مع توجيه لاعبينا وفقًا لما يتطلبه اللقاء».

وأضاف: «أولويتنا تقديم أداءٍ مميَّزٍ، وقد ظهر تطورٌ واضحٌ في مستوياتنا خلال الفترة الأخيرة على الرغم من صعوبة المواجهات».

واختتم دونيس حديثه بالتأكيد على ثقة الجهاز الفني في اللاعبين، وقدرتهم على تقديم مستوى يليق بنادي الخليج وجماهيره.