رودجرز: تسلحنا بالإصرار.. وكنا الأفضل

نسب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الفضل في تحقيق الفوز على نيوم، الخميس، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، إلى الإصرار الذي تحلى به لاعبوه.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى قدساويًا بهدف قاتل قال رودجرز: «سعيد جدًا بالنتيجة، وكنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة».

وأضاف: «لم يعطنا نيوم مساحات كثيرة، ولاعبوه كانوا يضغطون جيدًا على حائز الكرة، وذلك تطلب منا مضاعفة تركيزنا».

وتابع: «لو استطعنا تسجيل الهجمة الأولى الخطيرة في بداية المباراة لأصبحت الأمور أسهل».

وأشار الإيرلندي الشمالي إلى أهمية هذا الفوز للحفاظ على العقلية الانتصارية مضيفًا: «لم نكن محظوظين، وكنا الفريق الأفضل والذي كان لديه إصرار على الفوز، وحاولنا من أجله وحققناه، وإذا واصلنا على هذا العمل سنحرز المزيد من النتائج الإيجابية».

وعن البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، الغائب منذ نوفمبر الماضي قال: «سنمنحه أسبوعًا إضافيًا في التدريبات حتى يصبح جاهزًا بصورة أفضل».

وبخصوص المناوشات التي تلت المباراة علق: «لا أعلم ما حدث، لكن أعتقد أن الأمور انتهت».

وبعد تحقيقه انتصاره الـ 14 في المجمل ضمن بطولة الدوري، رفع القادسية رصيده إلى 47 نقطةً، وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، الذي لم يلعب مباراته في الجولة الجارية بعد.