جالتييه: محبط.. وحارسهم السبب

عبّر الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن إحباطه بسبب الهزيمة في الوقت القاتل أمام القادسية، الخميس، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، رافضًا إلقاء اللوم على اللاعبين.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى قدساويًا بهدف قال: «من الصعب الحديث عن مباراة خسرتها في آخر دقيقتين، وجميع اللاعبين قدموا مستوى جيدًا».

وأضاف: «خلال الشوط الأول استقبلنا هجمة خطيرة واحدة، ولكننا سيطرنا على بقية المباراة، وحارس القادسية كان عثرة في طريقنا، ومحبط جدًا من النتيجة».

وتابع: «الإصابات أثرت على الفريق بالسلب، والتعب نال من بعض اللاعبين، لكن كما قلت الجميع أدى بصورة جيدة».

وأكمل: «في ظل الغيابات أتينا بلاعبين شبان، وأتمنى الاستمرار على هذا النهج، فمشروع نيوم يبحث عن تطوير المواهب الصاعدة وسعيد جدًا به».

وعن سبب غياب سلمان الفرج، لاعب الوسط، أوضح: «سلمان غاب بداعي إصابة شعر بها في تدريبات أمس، وليس لسبب فني، وسألته: هل أنت جاهز للمباراة، وأجاب بالنفي».

وعاد نيوم إلى التعثر مجدَّدًا بعد انتصارين، تخللهما تعادلٌ في الجولات الثلاث الماضية، وتجمَّد رصيده عند 28 نقطةً.