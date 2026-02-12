الخليج يدشّن شراكة استراتيجية جديدة

دشَّن نادي الخليج شراكته الاستراتيجية مع شركة Flash Diamond خلال حفلٍ رسمي جرى، الخميس، في حضور عددٍ من المسؤولين والإعلاميين والرعاة وشركاء النجاح، في إطار تعزيز مسيرة النادي، وتطوير منظومته التسويقية.

وحضر الحفل المهندس أحمد أخريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، وعلي المحسن، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب علي العيسى، الرئيس التنفيذي لشركة Flash Diamond، وعددٍ من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.

وألقى أخريدة كلمةً موجزةً، أكد خلالها اعتزازه بهذه الشراكة، وأهميتها في دعم مسيرة النادي، وتعزيز خططه التطويرية مستقبلًا.

من جانبه، عبَّر الرئيس التنفيذي لشركة Flash Diamond عن سعادته بالشراكة، مؤكدًا حرص الشركة على دعم الأندية الوطنية، وتقديم حلولٍ تقنيةٍ وإعلاميةٍ متكاملةٍ.

عقب ذلك، جرت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين علي المحسن الرئيس، التنفيذي للنادي، والرئيس التنفيذي لشركة Flash Diamond، وبمباركة المهندس أحمد أخريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، أعقبها عرضٌ تدشيني، شهد دخول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ونجوم الفئات السنية.

وخلال الحفل، دشَّن نادي الخليج برنامج «خلجاوي مرن ما ينكسر»، بالتعاون مع مؤسسة سلمى المطرود لرعاية اليافعين، ومثَّلها الدكتور نايف الدبيس، في إطار اهتمام النادي بالبرامج التوعوية والتنموية للناشئة.

كذلك أعلن النادي عن تدشين برامج الموسم الرمضاني التي تتضمَّن عددًا من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والرياضية، وختامها بمعايدة عيد الفطر.