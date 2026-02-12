الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى، التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.

واليوم سأتحدث عن ملخص كتاب «المحادثات الصعبة»، وهو من الكتب الأساسية في مجال التواصل الفاعل، وألَّفه كلٌّ من دوجلاس ستون، وبروس باتون، وشيلد هيين.

ويقدِّم الكتاب استراتيجياتٍ وأدواتٍ لمساعدة الأفراد على التعامل مع المحادثات التي تتضمَّن موضوعاتٍ حسَّاسةً، أو صعبةً.

ويتناول مفهومَ أن المحادثات يمكن أن تكون صعبةً بسبب المواقف العاطفية، والآراء المتباينة، والضغوط الاجتماعية، ما قد يؤدي إلى سوء فهمٍ، أو صراعاتٍ.

ويركز المؤلِّفون على ضرورة إدراك كيف أن المشاعر تلعب دورًا كبيرًا في تلك المحادثات، وكيف يمكن إدارة هذه المشاعر بشكلٍ فاعلٍ.

الجوانب الرئيسة التي يناقشها الكتاب:

1. فهم وجهات النظر:

يشدِّد الكتاب على أهمية أن نفهم ولاية الآخرين، فبدلًا من فرض آرائنا، يجب أن نبحث عن الفهم العميق للمشاعر، والاهتمامات التي يمتلكها الطرف الآخر. هذا يمكن أن يسهم في إحداث تغييرٍ إيجابي في المحادثة.

2. التحدث بصراحة ودون اتهامات:

يُشجِّع الكتاب على استخدام لغةٍ لا تتضمَّن انتقاداتٍ مباشرةً، أو اتهاماتٍ، وهذا يعتمد على أسلوب «أنا أشعر». على سبيل المثال، بدلًا من قول «أنت دائمًا تفعل كذا»، يمكن القول: «أنا أشعر بالإحباط عندما يحدث ذلك». هذه الطريقة تخفِّف من الردود الدفاعية.

3. التقبُّل والتعاطف:

من الضروري أن نتقبَّل الآراء المختلفة، وأن نكون مستعدين للاستماع بنشاطٍ. التعاطف مع وجهة نظر الشخص الآخر يعزِّز من بيئة الحوار.

4. التوجُّه نحو الحلول:

يقدم الكتاب تقنياتٍ للتوصُّل إلى حلولٍ وسطٍ. العمل على إيجاد مصالحَ مشتركةٍ يعزِّز من فاعلية المحادثات، ويؤدي إلى نتائجَ إيجابيةٍ.

5. التعامل مع النتائج:

يتناول الكتاب كيفية التعامل مع العواقب المحتملة بعد المحادثة، ويشدِّد على أهمية المتابعة لضمان تحقيق نتائجَ فاعلةٍ ومستدامةٍ.

لا يبقى إلا أن أقول:

بفضل هذه الأدوات والاستراتيجيات، يمكن للأفراد تحسين مهاراتهم في التواصل والتغلُّب على تحديات المحادثات الصعبة. يُظهر الكتاب أن التمكُّن من إدارة مثل هذه المحادثات يمكن أن يُحسِّن العلاقات الشخصية والمهنية، ويدعم بيئاتٍ أكثر صحةً وتعاونًا.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.