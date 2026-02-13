الهلال.. جاهزية بونو والحربي

أظهر المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، جاهزيةً، خلال تدريب فريق الهلال الأول لكرة القدم الخميس، لخوض مباراة الاتفاق، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، أدّى كلٌ من بونو والحربي التدريب كاملًا، بعد تعافي الأول من إصابةٍ في الكتف والثاني من إصابةٍ في عضلة الساق، وباتا جاهزين لمواجهة الاتفاق، في حين يغيب الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، بسبب شعوره بآلامٍ في مفصل القدم، اضطرته إلى مراجعة عيادة «مينا» الطبية الخميس.

وغاب بونو والحربي عن مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، الإثنين في دبي، التي انتهت بالتعادل 0ـ0 ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الفريق الأزرق جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 50 نقطة من 20 مباراة.