المعركة 34 تجمع الشباب والأهلي

يستقبل فريق الشباب الأول لكرة القدم ضيفه الأهلي ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب على «إس إتش جي أرينا» في الرياض.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 33 مباراة انتصر أصحاب الأرض في 11 وكسب الضيوف 10 لقاءات، وحضر التعادل في 12 مناسبة.

ويعمل الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب الأول، على تجهيز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليكون جاهزًا أمام الأهلي، إضافة إلى مشاركة البلجيكي يانيك كاراسكو بعد أن تغيب عن مباراة النهضة العماني، بسبب تراكم البطاقات.

في المقابل، منح الجهاز الطبي في النادي الجداوي الضوء الأخضر للجناح البرازيلي ويندرسون جالينو للعودة إلى الفريق، بعد أن فضَّل الألماني يايسله إراحته وعدم مشاركته أمام الوحدة الإماراتي ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين الماضي، بعد تعرضه لإصابة خفيفة أبعدته عن التدريب الرئيس.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، حصدها من الانتصار في أربع مباريات، وتعادله في سبع، وخسارته ثماني مباريات.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث في الدوري وفي رصيده 47 نقطةً، بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن النصر الثاني.