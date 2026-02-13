أرقام الهلال تهدد الاتفاق

يسعى فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى تحقيق انتصاره الثامن على التوالي على أرضه في مواجهاته أمام الاتفاق عندما يستضيفه، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ولم يعرف أزرق العاصمة طعم التعثر في آخر 8 مباريات خاضها أمام الفريق الاتفاقي في الرياض، ويعود آخر تعثر له إلى يناير 2018 بالتعادل 1ـ1.

والتقى الطرفان في دوري المحترفين 31 مرة، كسب أصحاب الأرض 22 مباراة، مقابل فوز وحيد للضيوف، وحضر التعادل في 8 مناسبات.

ويسعى الاتفاق إلى رد الاعتبار بعد أن تعرض لخسارة كبيرة من الهلال على أرضه في الدور الأول 0ـ5.

ويطمح أصحاب الأرض إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزهم الأخير على الأخدود 6ـ1 وسبقه ثلاثة تعادلات، قلصت الفارق بينه وبين ملاحقه إلى نقطة، ويسعى اليوم إلى تكرار نتيجة الدور الأول، لحصد النقاط الثلاث والمحافظة على الصدارة.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة، حصدها من الانتصار في 15 مباراة وتعادل في خمس مباريات أخرى، ولم يعرف طعم الخسارة حتى الآن.

في المقابل، واصل الاتفاق نتائجه الجيدة، التي كان آخرها الفوز على ضمك بثنائية، ويأمل في رد اعتباره من خسارة الدور الأول أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة، إذ فاز في 10 وتعادل 5، كما خسر في خمس مباريات.