الاتحاد والفيحاء بين التأكيد والثأر

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى المحافظة على سجله الخالي من الخسارة للمباراة التاسعة على التوالي أمام نظيره الفيحاء، عندما يستضيفه، الجمعة، على ملعب الإنماء ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

ولم يعرف فريق الاتحاد الهزيمة أمام الفيحاء طوال 5 أعوام، وتحديدًا منذ خسارته بنتيجة 0ـ1 في المباراة التي جرت في تاريخ 11 أغسطس 2021 في الجولة الأولى.

وبعدها تقابل الفريقان في 8 مباريات، حقق من خلالها الاتحاد 5 انتصارات، وحضر التعادل 3 مرات، آخرها بنتيجة 1ـ1 في الدور الأول من النسخة الجارية.

وبخلاف مواصلة التفوق على الفيحاء، فإن الاتحاد يتطلع أيضًا إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ليواصل تقدمه نحو مراكز المقدمة، بعد مسيرة متأرجحة.

وتراجع الاتحاد للمركز السابع برصيد 34 نقطة، عقب فوزه في عشر مواجهات وتعادله في أربع وخسارته ست مباريات.

في المقابل، حقق الفيحاء ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات، نجح من خلالها في الابتعاد قليلًا عن منطقة الخطر، ويأمل أن يثأر لنتائجه السابقة أمام مضيفه.

ويحتل الفيحاء المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة، إثر فوزه في ست مواجهات وتعادله في خمس وخسارته تسع مباريات.