دموع شارون تنهمر في فيينا

غلبت الدموع ممثلة هوليود الأمريكية شارون ستون خلال حفل أوبرا فيينا فجر الجمعة.

وقالت النجمة لإذاعة «أو آر إف» النمساوية على السجادة الحمراء: «أشعر ببعض التأثر»، مضيفة أن الأمسية «حبست أنفاسي حقًا بطريقة جميلة بشكل غير عادي».

وقال متحدث باسم مضيفها، رائد أعمال الحلويات كارل جوشلباور، إنها عادت لفترة وجيزة إلى فندقها قبل أن تأخذ مقعدها في مقصورة بالحفل.

وأثنت ستون، 67 عامًا، على ما وصفته بالشعور بروح الوحدة والفخر الثقافي في أبرز حدث اجتماعي في النمسا، واصفة إياه بأنه «بحر من النعمة والأناقة والكرامة».

وارتدت فستانًا مستوحى من أسلوب رسام الفن الحديث النمساوي جوستاف كليمت، صممه لها مصمم الأزياء الإيطالي الراحل فالنتينو.

وتضمن حفل الافتتاح هذا العام عناصر من برودواي، بما في ذلك أريا «ماريا» ومشهد الشرفة من «قصة الحي الغربي» لليونارد بيرنشتاين.

ويعد الحفل الحدث الاجتماعي الأول في النمسا. وبلغ سعر التذكرة 410 يورو «486 دولارًا»، بينما وصل سعر المقصورة الممتازة إلى 26 ألف يورو.

وتم نشر نحو 400 ضابط شرطة لتأمين الحدث، الذي حضره أيضًا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.