سقوط برشلونة.. جنون..واقعية ومعجزة

لم يبحث الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن أعذار بعد هزيمة فريقه القاسية 0ـ4 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا الخميس.

وجاءت جميع أهداف فريق العاصمة الإسبانية الأربعة في الشوط الأول من عمر اللقاء، الذي جرى في مدريد، فيما قال المدرب الألماني للصحافيين: «لم نلعب جيدًا».

وفي الوقت نفسه، أعرب فليك عن استيائه من تأخر تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» قبل أن تحكم بإلغاء الهدف الذي أحرزه باو كوبارسي، لاعب الفريق الكتالوني، في الدقيقة 52.

وأضاف فليك: «أرى أنه من الجنون أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لتوضيح مثل هذا الموقف.. سبع دقائق، فترة طويلة للغاية».

من جانبها، لم تظهر الصحافة الإسبانية رأفة بحامل اللقب، وخاصة قرار فليك بإشراك مارك كاسادو أساسيًا.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «برشلونة لا يمكن التعرف عليه».

أما صحيفة «سبورت» فذكرت أن «هانزي فليك عانى من شوط أول كارثي أمام أتلتيكو مدريد، ولا سبيل أمامهم لبلوغ نهائي الكأس إلا بمعجزة».

ومن المقرر إجراء مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب «كامب نو»، معقل برشلونة في الثالث من مارس المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو.