120 دولة تشارك في موسم «فيفا»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انطلاق الموسم الأوسع في تاريخ منافسات اللعبة الإلكترونية، بمشاركة قياسية تشمل 120 دولة، وهو ما يمثل أكثر من نصف الاتحادات الوطنية في العالم.

وتتضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات عام 2026 ثلاث مسابقات رئيسة، هي «روكيت ليج»، و«إي فوتبول»، عبر المنصات والأجهزة المحمولة، مع اعتماد نظام «2 ضد 2» في نسخة الهواتف المحمولة، وذلك لزيادة المنافسة وتعزيز روح الفريق.

وتجري المنافسات طوال العام عبر «دوري الأمم»، ثم التصفيات القارية وصولًا إلى النهائيات الكُبرى.

ومن أجل تعزيز المتابعة الجماهيرية، سيتم إطلاق نظام «تصنيف عالمي» ومؤشر لأداء اللاعبين، لرصد المستويات الفنية، وتطور النتائج بشكل مستمر، ما يمنح المشجعين رؤية شاملة للمنافسة طوال الموسم.