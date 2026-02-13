بين الدورين.. الشباب يتغير والأهلي ثابت

تتباين ملامح مواجهة الدور الثاني بين فريق الشباب الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي عن لقاء الدور الأول في ظل تغييرات في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

على مستوى الأهلي لم تشهد القائمة تغييرات واسعة مقارنة بالمواجهة الأولى، إذ غادر فهد الرشيدي الفريق في حين انضم البرازيلي ريكاردو ماتياس ليمنح الجهاز الفني خيارًا إضافيًا في الخط الأمامي، ما يعني أن الأهلي حافظ على استقراره الفني وهيكله الأساسي مع تعزيز محدود يهدف إلى زيادة الحلول الهجومية.

في المقابل تبدو صورة الشباب أكثر اختلافًا بعد أن أبرم عدة تعاقدات شملت علي الأسمري ومحمد الثاني وعلي البليهي وفواز الصقور والأردني علي العزايزة وهارون كمارا وباسل السيالي، ما يمنح الفريق عمقًا أكبر في مختلف المراكز مع عودة المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته عن لقاء الدور الأول.