ناجلسمان يترقب عودة هافرتز

يأمل يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، في عودة كاي هافرتز، إلى صفوف «المانشافت»، للمشاركة في المباراتين التجريبيتين مارس المقبل، استعدادًا لمونديال 2026، وذلك بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع فريقه أرسنال.

وقال ناجلسمان: «سيخضع هافرتز لفحوصات طبية الأسبوع المقبل، وبعدها، أعتقد أننا سنعرف تفاصيل الإصابة، لكن بشكل عام، لا أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة تثير الشكوك حول مشاركته مارس المقبل».

وعاد هافرتز أخيرًا إلى صفوف أرسنال بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وقدم أداء قويًا بتسجيله أهدافًا، وعدة تمريرات حاسمة مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعني الإصابة العضلية الأخرى، التي تعرض لها أنه سيغيب مجددًا لعدة أسابيع.

ويعود الظهور الأخير لهافرتز، صاحب الـ26 عامًا، مع المنتخب الألماني، إلى نوفمبر 2024، حينما خاض مباراته الدولية الـ54، ثم غاب عن الملاعب فترة طويلة بسبب إصابات وخضوعه لعمليات جراحية مختلفة.

ولم تفاجئ هذه النكسة الأخيرة ناجلسمان، الذي أضاف :«من الطبيعي إلى حد ما أن يعود اللاعب إلى الملاعب بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الإصابة، آمل أن تستقر حالته، وحالتنا، يحتاج هافرتز إلى العودة للعب قبل ذلك ليكون جاهزًا بنسبة 100%».

وتخوض ألمانيا أولى مبارياتها التجريبية استعدادًا لكأس العالم، 27 مارس المقبل، أمام سويسرا، قبل أن تلعب لقاءً آخر بعدها بثلاثة أيام ضد غانا في شتوتجارت.