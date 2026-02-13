أبطال إفريقيا.. 5 فرق عربية في جولة الحسم

تحمل الجولة السادسة و«الأخيرة» من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم المنطلقة، السبت، في طياتها ترقبًا يحبس الأنفاس حتى الصافرة الأخيرة، إذ تتجه الأنظار إلى خمس مواجهات تمس على نحو مباشر طموحات أندية الشمال العربية بين صدارةٍ مؤكدة، وصراع بطاقة، ومجموعة مشتعلة حتى اللحظة الأخيرة.

وحسمت ثلاثة فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي، وهي بيراميدز المصري حامل اللقب، الضامن لصدارة المجموعة الأولى، ومواطنه الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة «12 لقبًا» والذي يتطلع لحسم الصدارة أيضًا عندما يستضيف الجيش الملكي المغربي في المجموعة الثانية، وفريق الملعب المالي الذي يُعد مفاجأة دور المجموعات.

ويشتد التنافس في المجموعة الثالثة لكون أطرافها الأربعة تحتفظ بحظوظها في بلوغ دور الثمانية، إذ يتصدر الهلال السوداني برصيد ثماني نقاط، أمام مولودية الجزائر الجزائري الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ثالثًا بست نقاط، وسان إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقطراي رابعًا بخمس نقاط.

وتتجه الأنظار إلى بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، إذ سيحُل المولودية ضيفًا على ماميلودي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ويكفي الفريق الجزائري التعادل لبلوغ الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة لقاء الهلال مع سان إيلوا، لكونه يتفوق عليهما بفارق المواجهات.

وتعد المواجهة خاصة بالنسبة إلى مدرب «العميد» الجزائري رولاني موكوينا، صاحب الـ39 عامًا، باعتبارها ضد فريقه السابق، الذي حقق معه ثلاثة ألقاب في الدوري الجنوب إفريقي وتوج بكأس السوبر الإفريقي عام 2023.

وقال جرانت كيكانا، لاعب الفريق الجنوب إفريقي :«نحن نقدّر كل ما فعله موكوينا من أجلنا ومن أجل النادي، وسيبقى له دومًا مكانة خاصة في قلوبنا، لكننا نعرف ما هو على المحك السبت، خلال التسعين دقيقة لن يكون هناك أيّ من تلك المشاعر، سيكون تركيزنا على تحقيق نتيجة إيجابية، ثم يمكننا مصافحة موكويينا بعد المباراة».

وكان صنداونز، الذي لا بديل له عن الفوز، قرر الإثنين الماضي، إيقاف ماريو ماشا، محلل أداء الفريق، احترازيًا، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات تكتيكية حساسة إلى موكوينا.

وأعرب البرتغالي ميجيل كاردوسو، مدرب ماميلودي عن أمله بأن يمتلئ الملعب يوم المباراة بجماهيرهم لدعم الفريق.

وجه جديد



ويسعى الترجي التونسي إلى الخروج من مأزق النتائج السلبية والظهور بوجه جديد بعد إقالة المدرب ماهر الكنزاري إثر الخسارة في الجولة السابقة أمام الملعب المالي بهدف، وذلك عندما يستضيف أتلتيكو دي لواندا الأنجولي، السبت، على ملعب «حمادي العقربي» في رادس ضمن المجموعة الرابعة، والتي حسم الملعب المالي أولى بطاقتيها.

ويحتل فريق «باب سويقة» المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر، الملعب المالي الذي ضمن الصدارة، يأتي أتلتيكو ثالثًا بست نقاط أيضًا وسيمبا التنزاني رابعًا بنقطتين.

وسيكون الترجي مطالبًا بتحقيق الفوز أو التعادل للحاق بركب ربع النهائي، وسيقود الفرنسي كريستيان براكوني، المدرب المؤقت، الفريق بعدما كان مدربًا مساعدًا للكنزاري.

صراع عربي

ويحلّ الجيش الملكي ضيفًا ثقيلًا على الأهلي على ملعب القاهرة الدولي بحضور جماهيري كامل في لقاء حاسم لكلا الفريقين ضمن المجموعة الثانية.

ويبحث «نادي القرن» عن ضمان الصدارة التي يتبوأها حاليًا برصيد تسع نقاط، أمام الجيش «8 نقاط» الذي يحتاج إلى التعادل لضمان تأهله وصيفًا والفوز لانتزاع الصدارة.

ويأتي يانج أفريكانز التنزاني ثالثًا بخمس نقاط، وشبيبة القبائل الجزائري رابعًا «3 نقاط»، وبالتالي يترقب يانج أفريكانز تعثر الفريق المغربي لإبقاء آماله قائمة شرط الفوز على شبيبة القبائل في زنجيبار.

ويتوقع أن يواصل الدنماركي ياس ثوروب، مدرب الأهلي، سياسة المداورة بين اللاعبين بهدف حمايتهم من الإجهاد ومنح الفرصة لجميع عناصر الفريق، إذ من المتوقع أن يدفع بثنائي الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، والمغربي يوسف بلعمري، بعدما قدما أداء قويًا أمام الإسماعيلي في الدوري المصري والتي فاز فيها الفريق 2ـ0.

أما الجيش، فيعي أنه يتعين عليه الخروج بنتيجة إيجابية، لأن أي سلبية ستعني تأزم موقع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس على رأس الجهاز الفني لفريق المُلقب بـ«الزعيم».

استعادة توازن



ويخوض نهضة بركان المغربي مواجهة مصيرية حاسمة ضد ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري على الملعب البلدي لمدينة بركان في شمال شرق المغرب ضمن المجموعة الأولى.

ومني الفريق «البرتقالي» بخسارتين متتاليتين في الجولتين السابقتين أمام بيراميدز بثلاثية، وأمام باو ديناموس الزامبي، ما أرجأ تأهله.

ويقع الفريق المغربي ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بالتساوي مع باور ديناموز، فيما حسم بيراميدز الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما يتذيل ريفرز يونايتد الترتيب بنقطة واحدة.

ويدرك ممثل المغرب أن الفوز على أرضه وأمام جماهيره سيمنحه أفضلية حاسمة في سباق البطاقة الثانية المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، في أول مشاركة له في دوري الأبطال.

ويفتقد فريق المدرب التونسي معين الشعباني، الظهير حمزة الموساوي بسبب الإيقاف، ومنير المحمدي، حارس المرمى بسبب الإصابة، ومحمد المورابيط لأسباب انضباطية، لكنه سيستعيد جهود ياسين لبحيري، لاعب الوسط، إلى جانب تعافي الطيب بوخريص، المدافع، من الإصابة.

ويدخل بيراميدز الجولة الأخيرة بأريحية، إذ سيستضيف الفريق الزامبي على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، العاصمة المصرية، في مسعى لتحسين رصيده.