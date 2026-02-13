الدور الثاني.. الأهلي يتفوق على الشباب

تتجدد مواجهة فريق الشباب الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي على ملعب «أرينا SHG»، وسط أفضلية تاريخية للقطب الجداوي في لقاءات الدور الثاني خلال حقبة دوري المحترفين.

وفي 16 مواجهة جمعت الطرفين في الدور الثاني منذ موسم 2008ـ2009، حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات مقابل 4 انتصارات للشباب، فيما حضر التعادل في 5 مواجهات.

وشهدت المواجهات تفوقًا شبابيًا في البدايات، إذ كسب الشباب مواجهتي 2008ـ2009 بنتيجة 3ـ2 و2010ـ2011 بنتيجة 2ـ1، كما عاد وانتصر في موسم 2020ـ2021 بثلاثية نظيفة، وأخيرًا حسم لقاء 2024ـ2025 بنتيجة 3ـ1.

في المقابل، فرض الأهلي سيطرته في عدة مواسم، أبرزها سلسلة الانتصارات بين 2014ـ2015 و2018ـ2019، حين حقق خمسة انتصارات متتالية في الدور الثاني، من بينها الفوز الكبير 4ـ0 في موسم 2018ـ2019، إلى جانب انتصارات أخرى بنتائج 3ـ2 و3ـ1 مرتين، قبل أن يعود ويتفوق 2ـ1 في موسم 2023ـ2024.

أما التعادلات، فكانت حاضرة في خمسة مواسم، أبرزها 2009ـ2010 و2011ـ2012 و2013ـ2014 و2019ـ2020، إضافة إلى التعادل السلبي في موسم 2021ـ2022.