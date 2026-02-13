الاتفاق يفقد 3 أمام الهلال

غيب السلوفاكي أندري دودا، والجنوب إفريقي موهاو نكوتا، ثنائي فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، نظير عدم الجاهزية عن مواجهة الهلال، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أنه تأكد أيضًا غياب الفرنسي موسى ديمبلي عن المواجهة، بعد أن خسره الفريق في مباراة ضمك، الجمعة الماضي، بعد شعوره بآلامٍ في الركبة، منعته من خوض اللقاء الذي كسبه زملاؤه 2ـ0.

وأوضح المصدر أن دودا لم يصل إلى الجاهزية التامة من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها أمام الخلود، ضمن الجولة الـ 18 في الدوري وتسببت في غيابه عن مباريات الأهلي والتعاون وضمك.

ويغيب نكوتا عن المشاركة مع الفريق الشرقي نظير عدم الجاهزية أيضًا.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات، وخمسة تعادلات، ومثلها خسائر.