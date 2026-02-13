ألبين ينسحب من سباقات التحمل

أعلنت شركة ألبين المملوكة لرينو، انسحابها ​من بطولة العالم لسباقات التحمل بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف إلى توجيه كامل تركيزها إلى بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وقال فيليب كريف، الرئيس التنفيذي لشركة ألبين، الجمعة :«اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة لحماية طموحات ألبين ⁠على المدى الطويل، من ناحية، ‌تنمو صناعة ‌السيارات، تحديدًا سوق السيارات ​الكهربائية، بوتيرة أبطأ من ‌المتوقع، ومن ناحية أخرى، لكي ‌ننجح على المدى الطويل، يتعين علينا مواصلة استثماراتنا في محفظة منتجات ألبين وتعزيز علامتها التجارية».

وأضاف كريف: «بينما نأسف لعدم قدرتنا على ‌مواصلة المشوار في بطولة العالم لسباقات التحمل بعد هذا الموسم، فإن ⁠التركيز ⁠على «فورمولا 1» يتيح لنا منصة فريدة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية بما يتماشى مع طموحاتنا للنمو على مستوى المنتجات والأسواق».

واستعان فريق ألبين المنافس في «فورمولا 1» بمحركات مرسيدس الموسم الجاري، بعد أن ‌احتل المركز ‌الأخير في الترتيب ​العام ‌بمحركات ⁠رينو عام ​2025.

يذكر أن سباق لومان الذي يُنظم على مدار ​24 ساعة ​الأبرز في فعاليات بطولة العالم لسباقات التحمل.