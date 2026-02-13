الرئيسية / الصورة .. قصة

اختبارات «فورمولا 1»

2026.02.13 | 02:47 pm
احتضنت حلبة البحرين الدولية، الجمعة، نجوم «فورمولا 1»، الذين خاضوا اختبارات لسياراتهم، قبل الموسم الجديد المنتظر انطلاقه مارس المقبل، في جائزة أستراليا الكُبرى (رويترز)
