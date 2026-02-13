استحداث جائزة أفضل حكم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، استحداث جوائز سنوية جديدة لتكريم أفضل حكم، وأفضل حكمة في أوروبا، وذلك تقديرًا لأدائهم في المسابقات القارية وتعزيزًا لقيم اللعب النظيف والاحترام.

وأكد روبرتو روسيتي، مدير التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة، أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بتطوير الحكام، وحماية نزاهة المنافسات، كما تهدف المبادرة إلى تحسين سلوك اللاعبين والمدربين تجاه المسؤولين عن المباريات، وجذب المزيد من الشباب للانضمام إلى سلك التحكيم.

وتأتي هذه الجوائز استكمالًا لمبادرات سابقة مثل حملة «كن حكمًا» التي استقطبت 50 ألف حكم جديد منذ عام 2023، ونظام الحوار بين الحكم وقائد الفريق.

وأوضح «يويفا» أنه سيتم اختيار الفائزين من خلال قائمة مختصرة تضم خمسة مرشحين تضعها لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي في نهاية كل عام ميلادي، بناءً على جودة الأداء والقرارات والشخصية، ثم يصوت رؤساء لجان التحكيم في الاتحادات الوطنية الـ55 لاختيار الفائزين.

واعتمدت اللجنة التنفيذية هذا النظام رسميًا خلال اجتماعها في بروكسل.