جيمس يسجل رقما قياسيا

أصبح ليبرون جيمس، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز الأول لكرة السلة، الجمعة، أكبر لاعب سنًا ​في تاريخ دوري المحترفين الأمريكي «NBA»، يُحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في المباراة التي قاد زملاءه خلالها للفوز 124ـ104 على دالاس مافريكس.

وسجل جيمس صاحب الـ​41 عامًا، ⁠28 ​نقطة، وقدم ⁠12 تمريرة حاسمة لزملائه، واستحوذ على عشر كرات مرتدة وهي المرة الأولى التي يحقق فيها ثلاثة أرقام مزدوجة في 36 ⁠مباراة الموسم الجاري.

وأضاف روي ‌هاتشيمورا ‌21 نقطة، وأحرز ​أوستن ريفز ‌18 نقطة، من على مقاعد ‌البدلاء، وجاكسون هايز 16 نقطة، لصالح ليكرز الذي افتقد جهود لوكا دونتشيتش، بسبب إصابة ‌في عضلات الفخذ الخلفية للمباراة الرابعة تواليًا.

وغاب دياندري ⁠أيتون ⁠المصاب في الركبة للمباراة الثانية تواليًا عن صفوف لوس أنجليس الذي أنهى مسلسلًا من هزيمتين.

واستطاع ناجي مارشال وماكس كريستي إحراز 19 نقطة لكل منهما لصالح مافريكس، الذي خسر للمرة التاسعة تواليًا في أطول ​سلسلة ​هزائم يتجرعها دالاس منذ موسم 1997ـ1998.