منغوليا تقلّد إنفانتينو أرفع الأوسمة

استقبل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد منغوليا للعبة بمقر «فيفا» الكائن في زيوريخ، المدينة السويسرية، إذ تم منحه وسام «الصداقة» الذي يُعد أرفع تكريم تمنحه الدولة للأجانب.

ويعكس هذا التكريم قوة الشراكة والتعاون المستمر لتطوير اللعبة في منغوليا، إذ عبر إنفانتينو عن اعتزازه بهذا التقدير مؤكدًا الالتزام بدعم طموحات البلاد في تمكين الشباب والسيدات وتحقيق إنجازات جديدة في المستقبل.

وتناول اللقاء بين الجانبين التأثير الإيجابي لبرنامج «فيفا فوروارد» في تطوير البنية التحتية الرياضية في منغوليا، بما في ذلك بناء القبة الهوائية، وتجديد الملاعب الصديقة للبيئة، وتركيب الإضاءة الحديثة.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتمكين المرأة في المجال الرياضي، خاصة بعد تعيين أويونشيميج سورينخور، أمينًا عامًا للاتحاد المنغولي، بجانب سعي الاتحاد للدخول ضمن أفضل 100 منتخب في التصنيف العالمي عبر الاستفادة من برامج تطوير المواهب والأكاديميات النخبوية التي تضم 240 لاعبًا تحت إشراف مدربين مؤهلين.