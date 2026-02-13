بعد الرباعية.. برشلونة يشتكي الحكم

يدرس برشلونة تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني للعبة ضد الأداء التحكيمي عقب الهزيمة القاسية لفريقه الأول لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف نظيفة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس.

وصبت إدارة النادي، واللاعبون، جام غضبهم على الحكم خوان مارتينيز مونوير، الذي اعتبروا قراراته حاسمة في تغيير مسار اللقاء وتحديدًا فيما يتعلق بقرار إلغاء هدف لبرشلونة بعد مراجعة تقنية الفيديو «VAR» التي استمرت لنحو سبع دقائق، إضافة إلى حالة طرد المدافع إريك جارسيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، تتركز احتجاجات برشلونة على أن قرار التسلل كان يجب أن يحسم آليا بدلًا من النقاش الطويل في غرفة «VAR»، إذ طالب النادي بتفسير واضح لهذا التأخير، والقرار الذي وصفه فرينكي دي يونج، لاعب الفريق بأنه «فضيحة»، مشيرًا إلى أن الصور التلفزيونية تظهر المدافع خلف روبرت ليفاندوفسكي بمتر كامل لحظة التسديد.

كما أبدى برشلونة استياءه من «ازدواجية المعايير» في التعامل مع الحالات الخشنة، مستشهدين بعدم طرد جوليانو سيميوني، لاعب أتلتيكو مدريد، بعد تدخله على أليخاندرو بالدي، في مقابل التسرع بطرد إريك جارسيا.

وقال ديكو، المدير الرياضي للنادي الكاتالوني بعد المباراة : «لا أرى أي تحسن مع تقنية الفيديو، وأصبح من الصعب فهم القرارات التي تستغرق عشر دقائق».

وعبر جارسيا عن إحباطه، بـ«قانون التسلل هذا عار، ونحن نعرف ما نواجهه».