كلابو يخطف الذهب ويعادل الرقم القياسي

بات النرويجي يوهانيس كلابو الرياضي الأكثر تتويجًا بالذهب في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، مشاركةً مع ثلاثة من مواطنيه، بعد إحرازه لقبه الثامن من خلال سباق 10 كم في التزلج الريفي، الجمعة، في ألعاب ميلانو-كورتينا 2026.

وتوج ابن الـ29 عامًا بلقبه الثالث في هذه النسخة، بعد ذهبيتي السكياثلون والسبرينت الفردي، وأضافها إلى الألقاب الخمسة التي أحرزها في بيونج تشانج 2018 «ثلاثة» وبكين 2022 «اثنان».

وعادل كلابو إنجاز مواطنيه ماريت بيورجن «فازت بثلاث ذهبيات في فانكوفر 2010 ومثلها في سوتشي 2014 واثنتين في بيونج تشانج 2018»، وبيورن دايلي «فاز بثلاث في ألبرفيل 1992 واثنتين في ليلهامر 1994 وثلاث في ناجانو 1998» في التزلج الريفي، وأولي إينار بيورندالن «فاز بواحدة في كل من ناجانو 1998 وفانكوفر 2010 وأربع في سلوت لايك سيتي 2002 واثنتان في سوتشي 2014» في البياثلون.

وأمام كلابو، الفائز بـ15 لقبًا عالميًا أيضًا، ثلاث فرص للانفراد بالرقم القياسي، بما أنه يُشارك في ثلاثة سباقات أخرى، بينها اثنان للفرق.

وسجل كلابو 20:36.2 دقيقة، ليتقدم بفارق 4.9 ثانية على الفرنسي ماتيس دولوج الذي نال الفضية، على غرار ما فعل في السكياثلون، فيما جاء النرويجي الآخر إينار هيديجارت ثالثًا بفارق 14 ثانية عن مواطنه.

وشارك في السباق ثلاثة متزلجين عرب، فجاء المغربي عبد الرحيم كميشة في المركز 103، واللبناني سامر طوق في المركز 107، والسعودي راكان علي رضا في المركز 109.