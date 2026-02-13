الأحد.. الأهلي يفحص ديميرال

يخضع التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى اختبار طبي أخير، الأحد، حال تجاوزه يرجح إشراكه أمام شباب الأهلي دبي، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته، أنهى المدافع التركي الجزء الأكبر من برنامجه التأهيلي، وشارك في أجزاء مختلفة من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، بعد تجاوزه عددًا من الاختبارات الطبية بنجاح، ما عزز من احتمالية عودته إلى قائمة الفريق القارية.

وكان الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، فضّل إراحة اللاعب عن مواجهة الشباب، الجمعة، في دوري روشن السعودي، رغبةً في الاطمئنان على جاهزيته الكاملة وتفادي أي انتكاسة محتملة.

وتعرض ديميرال لتمزق في العضلة الضامة، أبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن يدخل المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي.

يذكر أن ديميرال شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري، في 24 مباراة، سجل هدفين وصنع هدفًا، ولعب 2026 دقيقة.