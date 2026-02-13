القادسية يكثف تأهيل أوتافيو

ارتفعت حظوظ البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، في المشاركة أمام الأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، في نجران وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الفريق الشرقي كثّف برنامج اللاعب لتجهيزه بدنيًا، ويخضع إلى تدريبات استرجاعية، في إطار خطة تهدف إلى استعادة جاهزيته الكاملة.

ويدخل القادسية المواجهة وهو يحتل المركز الثالث «مؤقتًا» برصيد 47 نقطة، في انتظار ما تسفر عنه بقية نتائج الجولة الـ 22، فيما يقبع الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

وشارك أوتافيو مع القادسية خلال الموسم الجاري في 9 مباريات، صنع من خلالها هدفين في مسابقة كأس الملك، أمام العروبة في دور الـ32، والأهلي في ربع النهائي.