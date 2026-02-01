ماذا تعرف عن ميتي منقذ ضمك وعاشق كومان؟

ولد الإيفواري ياكو ميتي، مهاجم فريق ضمك الأول لكرة القدم، في باريس العاصمة الفرنسية 11 فبراير عام 1996، ونشأ في أحيائها متشبعًا بممارسة الساحرة المستديرة منذ نعومة أظفاره في شوارع المدينة.

التحق ميتي بأكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المرموقة، وهناك تعلم أصول اللعبة تحت إشراف نخبة من المدربين في قطاعات الناشئين.

لفتت موهبته الأنظار بشدة بفضل قوته البدنية وسرعته العالية، ما جعله محط اكتشاف الخبراء في النادي الباريسي الذين صعّدوه للفريق الأول، حيث رافق في تلك الفترة كوكبة من النجوم العالميين أمثال بريسنيل كيمبيمبي وأدريان رابيو وجان كفين أوجستين، إضافة إلى النجم الفرنسي كينجسلي كومان الذي كان يصفه ميتي دائمًا بأنه نجمه الأول، مؤكدًا في تصريحاته أن كومان كان متفوقًا على الجميع في فئات تحت 17 وتحت 19 عامًا والفريق الرديف، وكان يلعب بمستوى يفوق فئته العمرية لقدرته على الاستحواذ على الكرة وإحداث الفارق بمفرده بفضل سرعته ومهارته التي كانت تضعه في مرتبة متقدمة جدًا عن أقرانه.

شارك ميتي الذي يبلغ طوله 1.85 متر ووزنه 82 كيلو جرام مع العملاق الباريسي وتوج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية، إضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن ينتقل لخوض تجارب احترافية متنوعة بدأت بنادي لوريان الفرنسي الذي خاض معه فترة قصيرة.

في يوليو من العام 2023 حزم الفتى الباريسي حقائبه خارج فرنسا للمرة الأولى متجهًا إلى إنجلترا وتحديدًا نادي ريدينج الذي شهد توهجه الفني بمشاركته في 166 مباراة سجل خلالها 42 هدفًا، ومن ثم خاض تجربة مع نادي كارديف سيتي الإنجليزي شارك فيها بـ38 لقاءً محرزًا خمسة أهداف، وصولًا إلى محطته الحالية مع نادي ضمك في الدوري السعودي.

خلال مسيرته في الملاعب الإنجليزية، واجه ميتي حادثة مؤلمة من العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا بعد إضاعته لركلة جزاء في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى، حيث تلقى رسائل مسيئة تحمل عبارات عنصرية، وهو ما واجهه اللاعب بشجاعة من خلال نشر تلك الرسائل للعلن، داعيًا المنصات الرقمية لوضع حد لهذه السلوكيات.

ويزور ياكو ميتي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، ويشارك متابعيه صورًا له بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة.

وشهدت مدينة أبها لقاءً استثنائيًا بتاريخ 21 من يناير 2026، حينما تواجه ضمك أمام النصر في منافسات الدوري، ليلتقي ميتي مجددًا ضد زميله القديم كينجسلي كومان الذي انتقل إلى صفوف القطب العاصمي، وبعد صافرة النهاية، التقط ميتي صورة تذكارية مع كومان جسدت عمق الصداقة التي جمعتهما أعوامًا طويلة منذ البدايات في قلعة «بارك دي برانس».

استمر ميتي صاحب الـ30 عامًا في تقديم مستوياته الفنية، ونجح، الخميس، في قيادة ضمك لتحقيق انتصار غاب طويلًا أمام التعاون، حين أحرز هدفي فريقه في المباراة التي انتهت 2ـ1، مانحًا فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.