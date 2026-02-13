قائمة الشباب.. حمد الله بديلا وكمارا أساسيّا

يجلس المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، بديلًا أمام الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، فيما يسجل هارون كمارا الوجه الجديد القادم من النصر ظهوره الأول بصفة أساسية.

وفضّل الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب، وضع الهداف المغربي على مقاعد البدلاء للزج به في الشوط الثاني بعد عودته من الإصابة التي غيّبته نحو 48 يومًا قبل أن يشارك في الشوط الثاني من مواجهة النهضة العماني في البطولة الخليجية.

وتشتمل قائمة الفريق أمام الأهلي على 7 أجانب فقط، مع غياب المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور والإسباني أوناي هيرنانديز للإصابة.

ويبدأ الفريق المباراة بالبرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من حسين الصبياني، ومحمد الشويرخ، والهولندي ويسلي هويدت، وعلي البليهي، وفواز الصقور، وفي الوسط علي الأسمري، والسويسري فنسنت سييرو، والإنجليزي جوش براونهيل، والبلجيكي يانيك كاراسكو، فيما يضم الهجوم هارون كمارا.