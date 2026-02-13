20 مليونا تُبقي أوباميكانو في البايرن

مدد الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، متصدر الدوري المحلي، لأربعة أعوام إضافية حتى صيف 2030، وفق ما أعلن النادي البافاري، الجمعة.

وقال أوباميكانو في تصريح نقله بيان النادي الصحافي: «أنا سعيد جدًا بالبقاء في البايرن، وبمواصلة اللعب مع هذه المجموعة، لدينا فريق ومدرب رائعان، ونطمح معًا لتحقيق أهداف كبيرة».

وحسب وسائل الإعلام الألمانية، رافق تمديد العقد زيادة ملحوظة في راتبه السنوي الإجمالي، من 9 إلى 20 مليون يورو، إضافة إلى بند جزائي يقارب 65 مليون يورو بدءًا من صيف 2027.

وينتهي عقد أوباميكانو في صيف 2026، إلا أنه اختار البقاء في ميونيخ، التي وصلها من لايبزيج صيف 2021.

ونجح البايرن في إقناع اللاعب البالغ 27 عامًا بالاستمرار على الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه إياه أندية أوروبية كبرى، منها ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان البايرن، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات «1974، 1975، 1976، 2001، 2013، 2020»، جعل من تمديد عقد أوباميكانو إحدى أولويات الموسم.

ورسّخ الفرنسي مكانته تدريجيًا كقائد للدفاع البافاري، وكرر مرارًا تقديره للعمل مع المدرب البلجيكي فانسان كومباني، المدافع الدولي السابق، وأحد أبرز لاعبي مركزه عالميًا والذي وصل إلى الإدارة الفنية للبايرن صيف 2024، فيما أسهم تمديد عقده حتى 2029 في قرار أوباميكانو بالبقاء.