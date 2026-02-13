مبابي جاهز قبل سوسييداد

أعلن ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، جاهزية الفرنسي كيليان مبابي، قائد الفريق الملكي، لخوض مباراة ريال سوسييداد، السبت، ضمن منافسات دوري «لاليجا»، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية اليومين الماضيين.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي: «كيليان في وضع جيد، تدرب مع المجموعة وسيكون متاحًا للعب السبت».

وغاب قائد فرنسا عن التمارين الجماعية ما جعل مشاركته في مباراة سوسييداد موضع شك.

وأوضح مصدر في النادي أن النجم الفرنسي خضع لـ«عمل فردي داخل القاعة» الأربعاء والخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعانى مبابي، أفضل هدّاف في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا من آلام في الركبة اليسرى، وفقًا للصحافة الإسبانية.

واستعجل مبابي عودته إلى الملاعب لمساعدة فريقه بعد التواء في الركبة ذاتها أواخر عام 2025.

وسجل مبابي الموسم الجاري 38 هدفًا في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

ويملك ريال مدريد ثاني الترتيب 57 نقطة، فرصة اعتلاء الصدارة «مؤقتًا» أمام برشلونة المتصدر بـ58 نقطة، في حال فوزه السبت على ريال سوسييداد الثامن.