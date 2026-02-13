استعداد أخير

استعد لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة ريال سوسيداد، السبت، ضمن منافسات «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)