الرئيسية / الصورة .. قصة

استعداد أخير

2026.02.13 | 04:28 pm
استعد لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة ريال سوسيداد، السبت، ضمن منافسات «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
استعداد أخير

استعداد أخير

استعداد أخير

استعداد أخير

اقرأ أكثر عن: ريال مدريد