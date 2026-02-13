يايسله يختار تشكيلة الهلال

أبقى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على التشكيلة ذاتها التي خاض بها مواجهة الهلال، أمام الشباب ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي على ملعب «أرينا SHG» الجمعة.

وكان الأهلي تعادل سلبًا 0ـ0 أمام الهلال، الإثنين 2 فبراير، ضمن الجولة الـ20 على ملعب «المملكة أرينا»، ليقرر المدرب الألماني الإبقاء على العناصر نفسها في مواجهة الشباب.

وضمت التشكيلة السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه البرازيلي روجر إيبانيز، علي مجرشي، زكريا هوساوي، ريان حامد، وفي الوسط، الإيفواري فرانك كيسيه، الفرنسي إنزو ميلوت، الجزائري رياض محرز، الفرنسي فالنتين أتانجانا، فيما يقود الهجوم الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ويندرسون جالينو.

ويأمل الأهلي في استثمار ثبات التشكيل لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب مع دخول الجولات الحاسمة من المسابقة.