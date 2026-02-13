كاريلي يمنح ضمك إجازة يومين

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة يومين عقب الفوز على التعاون 2-1، في خميس مشيط، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وجاء قرار كاريلي بعد تحقيق أول انتصار له مع الفريق الجنوبي، في ظهوره الرسمي الأول على رأس الجهاز الفني، إذ نجح في قيادة ضمك إلى كسر سلسلة سلبية امتدت لتسع مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز.

ويستأنف ضمك تدريباته مطلع الأسبوع استعدادًا لمواجهة الشباب، الجمعة 20 فبراير الجاري، على ملعب النادي.

ويحتل ضمك المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن بعد جمعه 15 نقطة من انتصارين و9 تعادلات و10 هزائم.