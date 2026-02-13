الرئيسية / الصورة .. قصة

انطلاق المنافسات

2026.02.13 | 04:52 pm
احتضن ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، الجمعة، انطلاق منافسات «كأس السعودية» البالغة قيمتها 20 مليون دولار، أغلى سباق في العالم تصوير: حمد الشغرود
