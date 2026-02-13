آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
الدور الثاني.. الأهلي يتفوق على الشباب
2026.02.13 | 04:59 pm
الأكثر قراءة
1
الاتفاق يفقد 3 أمام الهلال
2
يايسله يستبعد ديميرال وجونسالفيس وماتياس
3
جيسوس لـ «العقيدي»: مشاركتك وفق حاجتي
4
الإنفلونزا تغيب العتيبي أمام الهلال
5
الأصفر يسترد سيماكان.. وفرص الناصر ضئيلة
6
يايسله يبعد 3.. حمد الله يعود
7
جوميز: مباراة النصر عادية.. ونريد الفوز
8
إنزاجي: إبعاد نونيز صعب.. وبنزيما مفيد داخل وخارج الملعب
Previous
Next
اخترنا لكم
إنزاجي يبعد سالم..كوليبالي.. وليوناردو
كاراسكو.. رسالة «آكل الخيول» تحسم كل شيء
بالإجماع.. «البنز» خارج المنافسة
فرنانديز: كاريك عظيم وواثق من النجاح
من هو إلفيس سمايلي بطل «ليف جولف»؟
×
الكرة السعودية
2026-02-13 14:28:59
الاتفاق يفقد 3 أمام الهلال
الكرة السعودية
2026-02-13 12:48:56
أرقام الهلال تهدد الاتفاق
الكرة السعودية
2026-02-13 00:44:55
الهلال.. جاهزية بونو والحربي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-13 12:47:55
المعركة 34 تجمع الشباب والأهلي
الكرة السعودية
2026-02-13 00:44:55
الهلال.. جاهزية بونو والحربي
الصورة .. قصة
2026-02-13 00:23:23
القادسية يخطف
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-13 12:50:01
الاتحاد والفيحاء بين التأكيد والثأر
الكرة السعودية
2026-02-11 23:25:09
باتفاقية قانونية.. الاتحاد يلزم كيلر
الكرة السعودية
2026-02-11 22:39:42
الاتحاد يستعيد بيرجوين.. وشراحيلي جاهز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-12 22:53:54
جيسوس لـ «العقيدي»: مشاركتك وفق حاجتي
الكرة السعودية
2026-02-12 21:47:04
الأصفر يسترد سيماكان.. وفرص الناصر ضئيلة
الكرة السعودية
2026-02-12 18:20:02
جوميز: مباراة النصر عادية.. ونريد الفوز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-13 16:20:58
قائمة الشباب.. حمد الله بديلا وكمارا أساسيّا
الكرة السعودية
2026-02-13 12:47:55
المعركة 34 تجمع الشباب والأهلي
الكرة السعودية
2026-02-12 22:54:44
يايسله يبعد 3.. حمد الله يعود
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-11 18:59:59
أصالة.. الظهور الـ19 في موسم الرياض
منوعات
2026-02-11 18:07:52
آل الشيخ: السيارات وصلت 155
منوعات
2026-02-10 22:15:51
السبت.. «ليلة العمر 2» تزف 1000 شاب وشابة
Previous
Next
×
ESports
2026-02-13 14:08:23
120 دولة تشارك في موسم «فيفا»
ESports
2026-02-12 15:45:45
«فالكونز» يخطف نجم القادسية
ESports
2026-02-09 15:56:40
الشطرنج السريع.. فيروزا ولازافيك أول المتأهلين
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث