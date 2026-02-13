الهلال.. ناصر يعوض ثيو.. وعودة بونو

يعود ناصر الدوسري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى مركز الظهير الأيسر، عبر مواجهة الاتفاق، المنتمية إلى الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مباراة الاتفاق، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا»، بتشكيلٍ يتألف من المغربي ياسين بونو، حارس المرمى العائد من إصابةٍ في الكتف، والظهير حمد اليامي، والمدافعَين حسان تمبكتي والسنغالي خاليدو كوليبالي، والدوسري في مركز الظهير الأيسر، وثلاثي الوسط محمد كنو، والصربي سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، والجناحين سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وشغَل ناصر الدوسري مركز الظهير الأيسر مع عددٍ من مدربي الهلال السابقين. وقرر إنزاجي إعادته إلى هذا المركز، بشكل طارئ، في ظل غياب الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الفريق، بسبب آلامٍ في مفصل القدم.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، بينهم الفرنسيان سايمون بوابري وقادر ميتي، والحارس محمد الربيعي، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، العائد للتو من إصابةٍ في عضلة الساق. ورجّحت الجاهزية كفّة الدوسري على الحربي، الذي غيّبته الإصابة عن المباريات القليلة الماضية، وآخرها أمام شباب الأهلي الإماراتي، الاثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة. وحرمت الإصابة بونو من خوض المباراة ذاتها، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب.