حضور كبير

2026.02.13 | 06:08 pm
شهد اليوم الأول من منافسات «كأس السعودية» 2026، الجمعة، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من مختلف بلدان العالم، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية تصوير: حمد الشغرود حضور كبير

