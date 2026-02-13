شهد اليوم الأول من منافسات «كأس السعودية» 2026، الجمعة، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من مختلف بلدان العالم، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية تصوير: حمد الشغرود