الاتفاق يهاجم بجلوشيفيتش.. وخطيب أساسيًا

أجرى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تعديلين على التشكيل الأساسي، بالمقارنة مع الجولة الماضية، ويبدأ مباراة الهلال، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا»، بثلاثية هجومية تجمع خالد الغنام والصربي ماتيا جلوشيفيتش والبرتغالي جواو كوستا.

ويفتقد الاتفاق إلى جهود راضي العتيبي، الظهير الأيمن، الذي ألمّت به وعكة صحية بسيطة.

لذا، يبدأ الفريق بعبد الله خطيب في مركز الظهير الأيمن، فيما يضم التشكيل الأساسي السلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، والمدافعَين عبد الباسط هندي، والإسكتلندي جاك هيندري، والكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، الظهير الأيسر، ومختار علي في الوسط مع الإسباني ألفارو ميدران والهولندي جورجينيو فينالدوم، فضلًا عن ثلاثي المقدمة الغنام وكوستا وجلوشيفيتش.

وخاض الفريق مباراة ضمك، التي كسِبها 2ـ0 ضمن الجولة الـ 21، بالأسماء ذاتها، لكن بحضور العتيبي، بدلًا من خطيب، والمهاجم المصري أحمد كوكا، بدلًا من جلوشيفيتش.

وفيما تحرم الإنفلونزا العتيبي من مواجهة الهلال، يجلس كوكا مع ثمانية آخرين على مقاعد الاحتياطيين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري، بـ 50 نقطة في رصيده، بينما تضع 35 نقطة الاتفاق في المركز السادس.