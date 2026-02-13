رونالدو يعود إلى قائمة النصر

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر إلى أن جيسوس ضم تسعة لاعبين أجانب مع رونالدو وهم البرازيلي بينتو، والبرتغالي جواو فيليش، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، والبرازيلي أنجيلو. على أن يحدد في الاجتماع الفني السبت إبعاد بينتو أو أنجيلو وإشراك ثمانية لاعبين أجانب وفق لوائح لجنة الإحتراف في اتحاد القدم.

كما ضمَّ المدرب البرتغالي الحارس الدولي نواف العقيدي إلى القائمة، فيما استبعد العراقي حيدر عبد الكريم، وسعد الناصر.

ويأمل الأصفر العاصمي صاحب المركز الثاني بـ49 نقطة قبل انطلاقة الجولة مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري بعد خمسة انتصارات متتالية، وحصد نقاط المواجهة أمام الفتح العاشر بـ24 نقطة.