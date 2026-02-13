«كأس السعودية» يشترط الزي الرسمي والأنيق

يشترط «كأس السعودية» في نسخته الجارية على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية شرق الرياض، لباسًا رسميًا وأنيقًا، مع منع القمصان أو الشورتات أو الملابس ذات الطابع الدعائي وفق ضوابط السباقات.

كما يلزم بالزي الرسمي في المنطقة الملكية، خاصة في مبنى المدرج الرئيس والبادوك، مع استحسان الالتزام بالنهج ذاته في بقية مرافق الميدان.

وبحسب الإرشادات، تتنوع الخيارات المسموح بها للرجال بين الزي الوطني والبدلة الرسمية، مع قبول بعض البدائل المنضبطة مثل الدقلة أو المشلح في المناطق العامة، فيما تُمنع الملابس غير الرسمية أو ذات الشعارات الترويجية، وكذلك الأزياء الشفافة أو غير اللائقة.

أما السيدات، فتشمل الخيارات المسموح بها العباءة أو الثوب والفساتين المحتشمة والبدلة الرسمية مع الجاكيت يرافقها تشجيع على التصاميم المستوحاة من الأزياء السعودية التقليدية، إلى جانب الزي الوطني الرسمي بحسب بلد السيدة، مع التأكيد على منع ما يتعارض مع الذوق العام أو يخرج عن إطار الاحتشام.