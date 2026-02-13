31 قناة ومنصة تبث «كأس السعودية»

يغطي 31 ناقلًا تلفزيونيًا ومنصة رقمية منافسات «كأس السعودية»، خلال نسخته الجارية على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية شرق الرياض.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة، تتوزع حقوق النقل على مناطق متعددة تشمل أوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأمريكيتين، وآسيا، وأستراليا، إضافة إلى منصات عالمية.

ويأتي في مقدمة الناقلين أوروبيًا: Match TV «روسيا»، RAI وEQUTV «إيطاليا»، Setanta «البلقان»، WeDo Sports «ألمانيا وسويسرا والنمسا»، Polsat، Viaplay «إسكندنافيا وهولندا»، Equidia «فرنسا»، D-Smart «تركيا»، Virgin Media «إيرلندا»، Racing TV «بريطانيا»، Silknet «جورجيا»، CYTA «قبرص»، وEurovision «نطاق إقليمي».

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينقل الحدث DMI، فيما تتولى SuperSport التغطية في 53 إقليمًا إفريقيًا.

أما في الأمريكيتين، فتشمل قائمة الناقلين FOX Sports وFanDuel في الولايات المتحدة، وDisney+ وESPN في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى SportsNet في كندا وSportsMax في الكاريبي.

وفي آسيا، تضم القائمة FanCode «الهند»، Green Channel «اليابان»، Sport+ «كازاخستان»، وWeDo Asia في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا.

كما تحضر أستراليا عبر Channel 7 وSky Racing، إلى جانب TransWorld Sports وSport24 ضمن التوزيع العالمي.