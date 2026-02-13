سيناريو 2017 يتجدد.. الأهلي يدك الشباب بالخمسة

جدَّد فريق الأهلي الأول لكرم القدم انتصاره التاريخي بـ 5ـ2 قبل نحو تسعة أعوام على الشباب، وهزمه بالنتيجة ذاتها على ملعبه «إس إتش جي أرينا» في الرياض، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وسجّل خماسية الأهلي ريان حامد، قلب الدفاع، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، والجزائري رياض محرز، الجناح الأيمن، والفرنسي إنزو ميّو، صانع اللعب، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، في الدقائق 6 و20 و25 و34 و83.

وجاءت أربعة أهداف أهلاوية من اللعب المفتوح، فيما سجّل توني هدفه عبر ركلة جزاء، احتسبت بسبب لمسة يد من علي البليهي، مدافع الشباب.

أمّا هدفا «الليوث» فأحرزهما الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 عن طريق ركلة حرة مباشرة، وضربة جزاء.

وفي 14 أكتوبر 2017 فاز الأهلي على الشباب بالنتيجة ذاتها، محققًا آنذاك أول انتصار بخماسية في سجلّ مباريات الطرفين لحساب بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

وعاود الفريق الجدّاوي تسجيل الخماسية للمرة الثانية، وفي مدينة الرياض ذاتها، التي حقق على أرضها الانتصار الأول.

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 11 على التوالي في الدوري، محققًا 10 انتصارات تخللها تعادل سلبي أمام الهلال.

من جهته، تكبد الشباب هزيمة بفارق ثلاثة أهداف للمرة الثانية في الدوري، بعد سقوطه 1ـ4 أمام الخليج ضمن الجولة الافتتاحية.

وارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 50 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويلعب في الجولة الجارية أمام الاتفاق للانفراد مجددًا بالصدارة.

أمّا الشباب، فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الـ 14، ولن يتراجع أكثر مع اكتمال مباريات بقية الفرق.