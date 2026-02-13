مظهر الزوار

تسابق زوار كأس السعودية من مختلف بلدان العالم على الظهور بتصاميم مختلفة تتماشى مع هوية المنافسة، الجمعة، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية تصوير: فهد المري وبشير صالح