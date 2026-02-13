الرئيسية / الصورة .. قصة

مظهر الزوار

2026.02.13 | 07:38 pm
تسابق زوار كأس السعودية من مختلف بلدان العالم على الظهور بتصاميم مختلفة تتماشى مع هوية المنافسة، الجمعة، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية تصوير: فهد المري وبشير صالح
مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار

مظهر الزوار